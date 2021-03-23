Вассерман пояснил, почему синоптики часто ошибаются

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики часто ошибаются в своих прогнозах, потому что люди не способны учесть и измерить многие факторы, которые влияют на погоду. Такое мнение в беседе с News.ru высказал публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Он добавил, что большая часть метеорологических процессов развивается лавинообразно. В качестве примера Вассерман привел процесс таяния снега. Лежащий ровным слоем снег остается холодным довольно долго, но после проявления проталины весь покров может исчезнуть буквально за один день.

Вассерман отметил, что так устроены многие связанные с погодой процессы, однако не все мы можем наблюдать невооруженным глазом.

"По мере роста вычислительной мощи возрастают возможности расчетов, связанных с погодой, и все меняется к лучшему. Но все равно природа пока намного сильнее той своей части, которая называется человечеством", – заключил публицист.

Ранее синоптики рассказали россиянам о погоде весной и летом. В четырех федеральных округах температура поднимется выше нормы. В других частях страны температуры будут сохраняться в рамках нормы.