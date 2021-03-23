Настоящая весна придет в Москву в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что настоящая климатическая весна придет в столицу в ближайшие выходные. Она также отметила, что люди с метеозависимостью легко перенесут смену погоды: тепло будет устанавливаться постепенно.

"Теплая настоящая погода весенняя будет у нас в выходные дни. В ночные часы температура будет около нуля либо слабоположительная, а дневная температура в субботу повысится до 6–8 градусов тепла, а в воскресенье не исключено и 9–10 градусов", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро Температура воздуха будет выше климатической нормы, можно сказать, что мы вступим в период метеорологической весны и климатической весны – когда среднесуточная температура будет устойчиво положительной. И этот период продлится уже до конца марта, что приведет к активному таянию снега.

Специалист отметила, что переход к теплой погоде будет плавным. И наступление весны метеозависимые люди перенесут легко.

Тем не менее специалист не исключила кратковременные заморозки в апреле. По ее словам, минусовая температура вполне может быть и в апреле, но только ночью и на короткий период времени. Таким образом, среднесуточная температура будет оставаться стабильно положительной.

"В апреле у нас еще возможно, что в ночные часы температура воздуха будет отрицательная. В период заморозков такое бывает у нас даже в мае и в июне. Но все равно средняя температура за сутки будет положительная. То есть снижение температуры будет кратковременным", – объяснила Позднякова.

Что касается ближайших дней, до выходных атмосферное давление будет расти, погоду будет определять гребень антициклона. При переменной облачности в Москве осадков не ожидается. Со среды жители столицы смогут радоваться дневному солнышку. В утренние часы еще будет мороз – порядка 4–5 градусов, но в четверг дневная температура достигнет +1, +3 градусов, а в пятницу повысится еще на 2–3 градуса.

"Постепенно будет тепло приходить, поэтому люди с метеорологической зависимостью должны легко перенести этот период. Они будут постепенно адаптироваться. При такой погоде содержание кислорода в воздухе будет достаточным, солнечной энергии будет достаточно – и для метеочувствительных людей это только в плюс идет", – заключила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха превысит порог в +15 градусов во второй половине апреля. Он также добавил, что вскрытие рек в городе прогнозируется в начале апреля.

Кроме того, он отметил, что весна и лето в 2021 году будут теплыми. По его словам, в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и ДФО температура воздуха будет выше нормы. На остальной территории страны прогнозируются температуры около нормы. На севере европейской части РФ, в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае ожидается избыток осадков.