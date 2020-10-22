В кукле Кена с длинными волосами усмотрели пропаганду гомосексуализма

В кукле Кена с длинными волосами увидели пропаганду гомосексуализма
Компанию Mattel, производителя кукол Барби, обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Поводом стала игрушка Кена с длинными волосами, сообщает телеканал Москва 24.
Причем дело даже не в прическе – мужчины с необычной стрижкой на прилавках уже были. Длинноволосые Леголас из "Властелина колец" и Джон Смит из "Покахонтас", например.
Но в этот раз намек на нетрадиционность, как утверждают недовольные покупатели, налицо. Смущает макияж. Но есть и те, кто вступились за новичка. Они уверяют, что Кен выглядит как типичный серфер.
Ранее производитель Барби задумался об адаптации игрушек под русскую культуру.
"Ориентируемся на мировые тренды среди молодых девушек, которые стремятся одновременно к саморазвитию и успехам в карьере, совершенствуют веру в себя и свои умения, а также развивают свое воображение", – отметили в компании.
Кроме того, сообщалось, что куклы Барби с кожной болезнью витилиго и протезами ног поступят в продажу в России в 2020 году.
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