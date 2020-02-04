Производитель Барби рассматривает адаптацию кукол под русскую культуру

Компания Mattel, которая выпускает куклы Барби, задумалась об адаптации игрушек под русскую культуру. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на российское представительство компании.

"Если говорить в целом о дальнейших планах в России, то сейчас мы стремимся к разнообразию среди кукол. Ориентируемся на мировые тренды среди молодых девушек, которые стремятся одновременно к саморазвитию и успехам в карьере, совершенствуют веру в себя и свои умения, а также развивают свое воображение. Сейчас выходят новые линейки кукол Барби, посвященные спорту, а также Barbie Wellness", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что куклы Барби с кожной болезнью витилиго и протезами ног поступят в продажу в России в 2020 году. Болезнь витилиго – это нарушение, связанное с отсутствием пигмента на отдельных участках кожи. Проявляется в виде контрастных пятен.

На данный момент в российских магазинах можно найти куклы Барби в инвалидной коляске, также выпущенные в рамках данной линейки. В перспективе отечественные ретейлеры будут продавать куклы без волос.

В Сети мнения по поводу новой коллекции кукол разделились. Одни считают, что такие игрушки помогут в социальной адаптации детям-инвалидам. Других возмутило то, что детям демонстрируют все "несправедливости жизни". Третьи же пошутили: "Не хватает куклы-трансгендера".