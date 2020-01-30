Психолог рассказал о пользе Барби с инвалидностью

Фото: youtube.com/Kat Dolls

Куклы Барби с инвалидностью, протезами и облысением должны помочь ребенку социализироваться и объяснить, что люди с ограниченными возможностями являются частью жизни общества. Таким мнением о новой серии известных кукол с Агентством "Москва" поделилась член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

"Сама по себе игрушка является для ребенка способом социализации. С ее помощью он входит в общество, знакомится с правилами поведения в нем и определенными традициями. Благодаря игре ребенок познает окружающий его мир. И если у ребенка есть разнообразные игрушки, ему гораздо легче включиться в обычную, взрослую жизнь социума", – сказала Челышева.

Она подчеркнула, что для ребенка, у которого были такие игрушки, уже не станет шоком встреча с инвалидом или же с "особенным" человеком.

Кроме того, психолог порекомендовал родителям дарить такую "инклюзивную" куклу в комплекте с другими и обязательно объяснять ребенку, что люди бывают разными и что все они являются полноценными членами общества.

"Покупая такую игрушку, родители должны понимать, что ее нельзя просто так отдать ребенку и забыть. Нужно учить в нее играть; показать, что люди в окружающем мире бывают разными. Не хуже и не лучше друг друга – просто разными. Стоит объяснить, как правильно выстраивать отношения с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – не жалеть, а воспринимать как полноценных членов социума", – пояснила она.

Челышева также заметила, что такая бурная реакция общества на продажу Барби с инвалидностью, облысением и болезнью витилиго свидетельствует о том, что большинство людей до сих пор не готово принять людей с ОВЗ.

"Вот и сейчас пошла волна: "Зачем нужны эти игрушки?" Опять поневоле выталкиваем человека из социума, начинаем акцентировать внимание на его особенностях. Следует принять мысль, что люди в принципе разные!" – подчеркнула она.

Психолог заявила, что поведение родителей, которые при детях осуждают "инклюзивную" куклу, совершенно недопустимо, так как именно оно формирует у ребенка соответствующее отношение к людям с ОВЗ.

Ранее стало известно, что компания Mattel выпустила новую серию кукол Барби в инвалидных колясках, с протезами, кожным заболеванием витилиго и облысением.