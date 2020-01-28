В продаже появились Барби без волос, с витилиго и инвалидностью

Фото: barbie.mattel.com

В продаже появились новые модели кукол Барби без волос, с кожными заболеваниями и инвалидностями, сообщает The Sun.

Компания Mattel, которая является владельцем бренда "Барби", создала новую серию кукол. Основной целью создателей является демонстрация всего многообразия внешних признаков людей. К примеру, в продаже появилась лысая кукла.

"Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта", – рассказали представители компании.

Кроме того, в новой коллекции есть кукла с пятнами, как у людей, которые страдают витилиго (нарушение пигментации кожи), а также Кен с длинными волосами. Самыми популярными куклами серии стали Барби на инвалидной коляске и чернокожая кукла с золотым протезом.

В Сети мнения по поводу новой коллекции кукол разделились. Одни считают, что такие игрушки помогут в социальной адаптации детям-инвалидам. Других возмутило

то, что детям демонстрируют все "несправедливости жизни". Третьи же пошутили: "Не хватает куклы-трансгендера",

Ранее сообщалось, что негодование в соцсетях также вызвало появление в продаже кукол с мужскими половыми признаками. Родители и покупатели призвали бойкотировать новую коллекцию бренда с названием LOL Surprise.