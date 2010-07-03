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Общество

09:35

Популярные куклы вызвали негодование в соцсетях

общество дети

Родители не оценили популярных кукол LOL с половыми признаками

Родители в шоке от новых кукол для детей от трех лет. У популярных игрушек появились мужские половые признаки. Это заметили покупатели и уже призвали бойкотировать новую коллекцию бренда с названием LOL Surprise.

Мамы распространяют фотографии в соцсетях и пишут, что это отвратительно, и нужно срочно остановить продажу. Тем временем компания-производитель заявляет, что делать этого не будет. Так как мальчики будут рады иметь куклу, которая похожа на них.

Ранее компания Mattel, производящая куклу Барби, презентовала бесполую куклу. Игрушка без гендерных различий стала одной из самых обсуждаемых моделей американской компании. Среди российских пользователей Сети новая линейка Барби удостоилась критики.

Новая коллекция состоит из шести кукол. В комплекте к каждой полагаются парик, платье, мужской костюм и две пары аксессуаров. Производители уверены, что ребенок сможет самостоятельно делать выбор – мальчик перед ним или девочка. Так, по задумке, подрастающее поколение вырастет толерантным.

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