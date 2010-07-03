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Общество

09:46

Названы самые популярные в России игрушки

общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажи игрушек в России за последний год выросли на 12%, сообщает News.ru. Наибольшей популярностью у россиян пользуются мягкие игрушки.

По информации оператора фискальных данных "Такском", на эту категорию приходится почти треть (31%) рынка по числу продаж. Около четверти продаж (24%) составляют конструкторы и другая техника для детей.

На третьем месте по популярности находятся развивающие игрушки (19%), затем куклы (17%) и уже потом игрушки для самых маленьких (9%).

Отмечается, что средняя цена на игрушки снизилась на 5%, – до 745 рублей. Самым дорогими из исследуемых товаров оказались игрушки для малышей. Их стоимость не изменилась, и как и ранее, средняя цена за штуку составляет 1,1 тысячи рублей. Куклы в среднем подешевели на 7%, а мягкие игрушки подорожали на 3%.

Ранее эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе новогоднего подарка для детей в магазине. Специалисты отметили, что конфеты не приносят пользы из-за отсутствия витаминов, клетчатки и других важных составляющих. При этом конфеты имеют высокую калорийность.

Эксперты также отмечают, что в конфетах есть красители, консерванты и искусственные ароматизаторы. Арахис является очень аллергенным продуктом, поэтому нужно ограничить употребление детьми сладостей, содержащих этот орех. Также лучше избегать мелкой карамели из-за опасности подавиться.

Не стоит давать детям конфеты с консервантами. Диетологи подчеркивают, что альтернативой сладостям могут быть фрукты, сухофрукты или мармелад, зефир и пастила без сахара.

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