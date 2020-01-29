Эксперты прокомментировали появление на рынке Барби с инвалидностью

Владельцы бренда "Барби" анонсировали появление в продаже необычной линейки кукол с инвалидностью. Пластиковых красавиц планируют выпускать без волос, с протезами и с пигментацией кожи. По задумке создателей, игрушки продемонстрируют детям, насколько многогранной может быть красота. Разбираемся, нужны ли такие куклы и как они могут повлиять на детскую психику.



Инклюзивные игрушки

Калифорнийская компания Mattel, которой принадлежит бренд "Барби", представила общественности новую коллекцию кукол с особенностями. В продаже игрушки появятся уже в этом году. Таким образом детям предлагают "разыгрывать еще больше историй", которые они видят в повседневной жизни. При этом одной из главных целей является показать им разнообразие внешних признаков человека, а также "многомерное представление о красоте и моде".

При желании потребители смогут приобрести, например, кукол с протезом вместо ноги, с витилиго (нарушением пигментации кожи), а также без волос. "Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта", – рассказали в компании. Там надеются, что, в частности, лысая Барби поможет девочкам, теряющим по какой бы то ни было причине волосы, увидеть в игрушке себя. Кроме того, в линейке появился и обновленный Кен. Ему тоже поменяли прическу: сделали волосы длинными.

Напомним: компания производит инклюзивные модели кукол последние пять лет. Таким образом она старается уйти от нереалистичных ожиданий красоты и стереотипов, связанных с Барби. По крайней мере, так утверждают в компании. На сегодняшний день продаются куклы пяти типов телосложения, 22 оттенков кожи, с 13 цветами глаз, а также с 76 разными прическами и 94 цветами волос.

В прошлом году бренд представил гендерно-нейтральную куклу, которая вызвала ряд дискуссий. В линейку вошли шесть игрушек разных рас, роста и типа фигуры. С ними в комплекте прилагались как женская, так и мужская одежда, длинные локоны и короткий парик. Таким образом, по задумке производителя, ребенок мог выбрать, с кем хочет играть.



Нужны ли детям такие куклы?

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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в беседе с Москвой 24 рассказала, что куклы с особенностями нашли свою поддержку, например, у специалистов в системе дошкольного воспитания. По ее словам, "они оказывают очень серьезное воспитательное значение: учат здоровых детей принимать другого, не похожего на них".





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Игрушка, как книжка и мультфильм, должна разговаривать на все темы, в том числе о том, что кто-то не такой, как все. Мне очень нравится эта серия кукол.

По мнению Цицулиной, куклы с инвалидностью вряд ли напугают детей, особенно если взрослые объяснят, почему игрушка выглядит именно так.

"Все зависит от подачи родителя. Такие куклы скорее будут пугать взрослых, нежели детей. Взрослых, желающих, чтобы дети росли в безвоздушном пространстве и не знали болезни, горести", – подчеркнула она.

С экспертом согласна и детский психолог Елена Лосева. Она тоже отмечает: ответственность за то, чтобы дети правильно интерпретировали куклу, лежит на родителях. По ее словам, "вопрос в том, как игрушки будут преподнесены конкретному ребенку в конкретной ситуации". Лосева добавила, что появление таких кукол в принципе демонстрирует толерантность общества и внесение культурного разнообразия. Для детей с особенностями они "будут нести терапевтическую функцию".





Елена Лосева детский психолог Это общий тренд. Если раньше людей с ограниченными возможностями просто не замечали, то сейчас активно формируют, внедряют инклюзивное образование в структуру обычного класса.

При этом Антонина Цицулина полагает, что в России куклы из новой линейки будут пользоваться спросом. По словам эксперта, некоторые педагоги уже начали спрашивать у нее, где можно приобрести такие игрушки, "потому что понимают, как важна такая игровая среда в системе образования".

"Сейчас, когда мы развиваем инклюзивное образование, когда дети с особенностями идут в обычную среду, эти куклы будут очень востребованы", – заключила она.



Мария Ефимова