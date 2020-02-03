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Общество

09:54

Кукол Барби с болезнью витилиго и протезами ног начнут продавать в России в 2020 году

общество

Фото: twitter.com/thedollcafe

Куклы Барби с кожной болезнью витилиго и протезами ног поступят в продажу в России в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Линия кукол Fashionista – наша ключевая линейка, которая посвящена индивидуальной красоте и разнообразию современных женщин. Эта самая обширная линейка на рынке, и мы продолжаем ее пополнять", – заявили в российском представительстве компании-производителя кукол Mattel.

Болезнь витилиго – это нарушение, связанное с отсутствием пигмента на отдельных участках кожи. Проявляется в виде контрастных пятен.

На данный момент в российских магазинах можно найти куклы Барби в инвалидной коляске, также выпущенные в рамках данной линейки. В перспективе отечественные ретейлеры будут продавать лысые модели.

В Сети мнения по поводу новой коллекции кукол разделились. Одни считают, что такие игрушки помогут в социальной адаптации детям-инвалидам. Других возмутило
то, что детям демонстрируют все "несправедливости жизни". Третьи же пошутили: "Не хватает куклы-трансгендера".

Ранее сообщалось, что негодование в соцсетях также вызвало появление в продаже кукол с мужскими половыми признаками. Родители и покупатели призвали бойкотировать новую коллекцию бренда с названием LOL Surprise.

В продаже появились Барби без волос, с витилиго и инвалидностью

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