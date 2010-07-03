Эксперты прокомментировали скандал вокруг сексуального белья детских кукол LOL

Вокруг серии популярных детских кукол LOL разгорелся нешуточный скандал. В Facebook недовольные родители активно обсуждают необычную особенность игрушки: при погружении ее в холодную воду на кукле якобы проступает очертание сексуального нижнего белья и сосков. Разбираемся, могут ли навредить детской психике такие сюрпризы.



Игрушечный секс-скандал

Фото: соцсети

Куклы LOL Surprise (Lil Outrageous Littles – немного эпатажные крохи. – Прим. ред.) – небольшие коллекционные игрушки-сюрпризы, упакованные в шар. Внутри спрятаны кукла или питомец. Сам шар упакован в семь слоев пленки, снимая которые можно найти различные аксессуары для куклы. У каждой из игрушек есть особые свойства: они могут плакать, плеваться, ходить в туалет или же менять цвет в воде. Выпуском необычных кукол занимается компания MGA Entertinment, первая коллекция появилась в магазинах еще в 2016 году.

Недавно в социальных сетях разгорелся скандал вокруг этих игрушек. Обеспокоенные родители публикуют видео с куклами LOL, которые при погружении их в воду якобы облачаются в кружевное боди и другое сексуальное нижнее белье.

В интервью телеканалу Москва 24 мама двоих детей Армина Апресян заявила, что не понимает, почему кому-то вообще нравятся куклы серии LOL.





Армина Апресян мама двоих детей Детей, как магнитом, тянет к этим странным, непонятным игрушкам. Если я, не дай бог, не куплю эту игрушку, у них начинается жуткая истерика и необоснованная агрессия.

При этом, по мнению другой мамы Анастасии, никакого интимного подтекста в новых игрушках LOL нет.

"Возьмем даже, к примеру, наши советские куклы. Их тоже, если разденешь, там будет голое тело. И? Должна быть какая-то осознанность. У меня есть ребенок. Его даже не тянет на эти игрушки. Если вдруг ей что-то станет интересно, то я подхожу к этой ситуации рационально", – объяснила она свою позицию.

Стоит отметить, что родительская общественность нередко выражает недовольство не только по отношению к игрушкам, но и к мультипликации и телепередачам. В частности, в "Телепузиках", "Симпсонах", "Спанч Бобе" и "Гриффинах" в разное время рассматривали признаки пропаганды нетрадиционных ценностей.

Вопросы вызвали и кадры из нового проекта от Netflix "Милашки", в котором зрителям не понравились откровенные танцы 11-летних девочек. В трейлере американского фильма показана девочка Эми, которая, бросив вызов своей консервативной семье, начинает заниматься тверком (танец, в котором активно используется работа ягодиц. – Прим. ред.). Зрители обвинили создателей картины в пропаганде педофилии.

Погоня за вау-эффектом?

Фото: соцсети

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала Москве 24, что продукция для детей, особенно игрушки, должны нести нравственный посыл и сохранять "чистоту" ребенка.

"Мы же хотим, чтобы девочка пошла впервые на бал, а не в стриптиз-клуб. Здесь те родители, которые на это обращают внимание и которых от этого покоробило, абсолютно правы и могут не покупать игрушку", – сказала эксперт.





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Все в погоне за вау-эффектом: сейчас в моде игрушки, когда в них что-то проявляется, меняется цвет, ребенок на это обращает особое внимание. Здесь вопрос, почему проявляются не обычные трусики и маечки, а кружевное белье с сексуальным подтекстом.

Специалист подчеркнула, что в культурной практике многих стран, в том числе и в России, черное и красное кружевное белье ассоциируется с эротикой. По этой причине Цицулина порекомендовала производителям учитывать, для детей какого возраста создается игрушка и какую ценность несет применяемая в ней технология.

"Очень многие игрушки предназначены не только для детей, но и для молодежи, используются в качестве сувенирной продукции. Я думаю, что здесь бы хорошую роль сыграла возрастная идентификация, для какого возраста у игрушек нужны те или иные элементы", – подытожила она.

В свою очередь, психолог Павел Жавнеров в беседе с Москвой 24 заявил, что игрушки в эротическом нижнем белье могут повлиять на дальнейшее поведение детей.

"Если ребенок играет с куклой и видит кружевное нижнее белье на младенце, то он тут же может подойти к родителям и сказать, что я тоже хочу себе такое кружевное нижнее белье. Будет некое несоответствие возраста и желания ребенка. Если у него появляется такое непонимание, то это вносит определенные вопросы в его жизнь", – объяснил специалист.





Павел Жавнеров психолог Здесь нужно, чтобы сохранялись стандарты в плане того, что относится к детской одежде, а что к взрослой. Маленькой девочке достаточно сложно будет объяснить, что ей нельзя купить какое-то кружевное белье и носить его сейчас: из-за этого ребенок может плакать и истерить... Она увидела на кукле кружевное белье, а у нее такого нет. Ребенок может считать, что он чем-то обделен.

Вместе с тем, по словам специалиста, в целом человекообразные игрушки для детей не вредны, а, наоборот, помогают развиваться. "Если девочка играет в Барби, то она может строить отношения, одевать ее, менять прически. Вводить свое творчество в украшение этой куклы", – объяснил психолог.

По мнению Жавнерова, Барби вряд ли сильно влияют на представление детей об эталонах красоты. Скорее, здесь играет роль совокупность разных факторов, в том числе внешность ребенка, внешний вид других людей, а также мнение об этом родителей.