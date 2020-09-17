Создатели кукол LOL решили одеть их в нижнее белье к Рождеству

Детских кукол решили переодеть в сексуальное белье к Рождеству

Новые куклы известной серии LOL к Рождеству решили одеть в нетипичные для детских игрушек костюмы – кружевные боди и другое нижнее белье. Как сообщает телеканал Москва 24, проявляются интимные детали одежды при опускании кукол в воду.

Мать двоих детей Армина Апресян заявила, что не понимает, почему кому-то вообще нравятся куклы серии LOL.

"Детей, как магнитом, тянет к этим странным, непонятным игрушкам. У детей, если я, не дай бог, не куплю эту игрушку непонятную, начинается жуткая истерика и необоснованная агрессия", – заявила собеседница телеканала.

По мнению героини сюжета Анастасии, решение о покупке той или иной игрушки принимает только родитель. При этом, по ее мнению, никакого интимного подтекста в одежде новых кукол нет.

"Возьмем даже, к примеру, наши советские куклы. Их тоже, если разденешь, там тоже будет голое тело. И? Должна быть какая-то осознанность. У меня есть ребенок. Его даже не тянет на эти игрушки. Если вдруг ей что-то станет интересно, то как бы я подхожу к этой ситуации рационально", – заявила девушка.

По мнению ряда психологов, законодательство в области детских игрушек недостаточно хорошо проработано не только в России, но и во всем мире. Чаще всего надзорные органы обращают внимание на материалы, но важно учитывать и содержание.

"Игрушки разные – на разных возрастных этапах. Мы делим возраст ребенка от года до 3-х, от 3-х до 4-х, от 4-х до 5-ти, от 5-ти до 7-ми. И в каждом возрасте игрушки носят свои функции. Самое главное, чтобы игрушка была обязательно подобрана по возрасту ребенка", – объяснила педагог-психолог Елена Рагозина.

Вопросы у родителей возникают не только к игрушкам, но и к другим сферам детских развлечений – к мультипликации и телепередачам. В частности, на признаки пропаганды нетрадиционных ценностей в разное время указывали в "Телепузиках", "Спанч Бобе", а также "Гриффинах" и "Симпсонах".

Шквал критики вызвал и новый проект от Netflix "Милашки". Зрителям не понравились откровенные танцы 11-летних девочек. При этом фильм имеет четкий рейтинг 18+.

По мнению директора по развитию Национальной родительской ассоциации Марианны Шевченко, бороться против конкретных продуктов, которые могут не подходить детям по возрасту, бессмысленно.

"Обеспечить максимальный контроль "на входе" – это должно быть единое экспертное сообщество, состоящее из родителей, из психологов, из культурологов, которые бы могли ограничить, объяснить и четко промаркировать игрушки, которые имеют доступ к нашим детям", – предложила решение эксперт.

Психологи напоминают, что с детьми важно проговаривать те или иные сложные ситуации. Только так можно быть уверенным за формирование здоровой психики ребенка.

Летом специалисты Роспотребнадзора провели исследование, которое показало, что количество некачественных товаров для детей в РФ увеличилось в два раза за 7 лет. Чаще всего потребители критикуют одежду и обувь.

