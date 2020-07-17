Число некачественных детских товаров увеличилось в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

За семь лет количество некачественных товаров для детей увеличилось вдвое, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Больше всего претензий от покупателей к одежде и обуви. Такие товары обычно продаются без бирок, которые помогли бы их идентифицировать. Поэтому с 1 января 2021 года вводится обязательная маркировка детской одежды.

В Союзе потребителей РФ отметили, что необходимо запустить непрерывный мониторинг качества продукции.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий отметили, что готовы приступить к пилотному проекту по идентификации этих товаров после решения правительства.

"Мы рассчитываем, что данная мера сократит нелегальный оборот, а также сможет обезопасить детей, родители которых осознанно подходят к покупкам", – отметили в Центре.

Представитель союза потребителей РФ Петр Шелищ, в свою очередь, считает, что цифровая маркировка не поможет полностью справиться с проблемой. Для решения данной проблемы необходимо запустить непрерывный мониторинг качества продукции.

"Среди недобросовестных изготовителей могут быть вполне легальные компании, которые законно получат марки и нанесут их на товары. В стране необходимо создавать институт непрерывного мониторинга вреда, причиняемого потребительскими товарами здоровью людей и окружающей среде", – сказал Петр Шелищ.

Подобный подход распространен на Западе. Медики сообщают обо всех случаях травм и отравлений потребительскими товарами в специальные службы, которые анализируют поступающую информацию. Эти данные власти позже используют при принятии решений для приостановки оборота продукции, которая представляет риск для здоровья граждан.

Ранее эксперты назвали наиболее подделываемые товары в России. Среди них оказались детские игрушки, а также одежда и обувь.