Число некачественных детских товаров увеличилось в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
За семь лет количество некачественных товаров для детей увеличилось вдвое, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Больше всего претензий от покупателей к одежде и обуви. Такие товары обычно продаются без бирок, которые помогли бы их идентифицировать. Поэтому с 1 января 2021 года вводится обязательная маркировка детской одежды.
В Союзе потребителей РФ отметили, что необходимо запустить непрерывный мониторинг качества продукции.
В пресс-службе Центра развития перспективных технологий отметили, что готовы приступить к пилотному проекту по идентификации этих товаров после решения правительства.
"Мы рассчитываем, что данная мера сократит нелегальный оборот, а также сможет обезопасить детей, родители которых осознанно подходят к покупкам", – отметили в Центре.
Представитель союза потребителей РФ Петр Шелищ, в свою очередь, считает, что цифровая маркировка не поможет полностью справиться с проблемой. Для решения данной проблемы необходимо запустить непрерывный мониторинг качества продукции.
"Среди недобросовестных изготовителей могут быть вполне легальные компании, которые законно получат марки и нанесут их на товары. В стране необходимо создавать институт непрерывного мониторинга вреда, причиняемого потребительскими товарами здоровью людей и окружающей среде", – сказал Петр Шелищ.
Подобный подход распространен на Западе. Медики сообщают обо всех случаях травм и отравлений потребительскими товарами в специальные службы, которые анализируют поступающую информацию. Эти данные власти позже используют при принятии решений для приостановки оборота продукции, которая представляет риск для здоровья граждан.
Ранее эксперты назвали наиболее подделываемые товары в России. Среди них оказались детские игрушки, а также одежда и обувь.
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