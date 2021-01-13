14 человек пострадали от взрыва гранаты на севере Колумбии – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Не менее 14 человек пострадали от взрыва гранаты на севере Колумбии. Об этом передает издание El Heraldo.

Инцидент случился в крупном городе Барранкилья. Как сообщают свидетели, неизвестный бросил гранату из окна автомобиля.

Взрыв произошел в середине дня у торгового центра. В этот момент в районе происшествия было многолюдно.

Уточняется, что среди пострадавших есть совершеннолетний.

Ранее взрыв прогремел в ресторане на территории самопровозглашенной республики Косово в городе Урошевац. В результате случившегося пострадали более 40 человек.