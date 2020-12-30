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В мире

17:55

Взрыв прогремел недалеко от правительственного дворца в Адене

за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Majid Saleh

Взрыв раздался в йеменском городе Аден, в районе президентского дворца "Эль-Маашик". Об этом сообщает издание Reuters.

В здании находятся члены нового правительства Йемена. Информации о пострадавших и погибших при взрыве сейчас нет.

Ранее сообщалось, что число погибших при обстреле аэропорта Адена увеличилось до 27. Десятки человек получили ранения.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом, заявив, что это нападение никаким образом не повлияет на деятельность нового правительства.

Новое правительство Йемена сформировали в середине декабря этого года. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади.

В аэропорту Адена прогремели несколько взрывов

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