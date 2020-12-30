Число погибших при атаке на аэропорт Адена возросло до 27 человек

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По меньшей мере 27 человек погибли результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя правительства страны.

"При атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения", – сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело в зале прилета в аэропорту Адена. Сообщалось, что инцидент произошел одновременно с прилетом нового правительства Йемена из Саудовской Аравии.

Все министры были доставлены во дворец правительства в Адене. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Они обратились к международному сообществу с просьбой провести расследование обстоятельств атаки.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом, заявив, что это нападение никаким образом не повлияет на деятельность нового правительства.

Новое правительства Йемена было сформировано в середине декабря текущего года. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади.

