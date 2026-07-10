В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство

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Россиян предупредили о новой волне мошеннических вербовок в дропперские схемы. Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, преступники делают ставку на объявления о "легком заработке" в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Механизм вовлечения строится на предложении сдать в аренду банковскую карту. Аферисты объясняют это необходимостью приема "ошибочных переводов" и возврата средств на иные реквизиты, гарантируя владельцу карты процент.

Для масштабирования схемы предусмотрены реферальные бонусы – плата за каждого привлеченного знакомого. Основные каналы распространения таких вакансий – спам-рассылки, всплывающие баннеры и личные сообщения.

Ведомство настоятельно советует игнорировать любые предложения, где незнакомые люди просят действовать от вашего имени, требуют доступ к банковским приложениям, общаются без голосовых звонков и создают искусственное ощущение срочности.

Ранее стало известно, что злоумышленники запустили сеть из 64 поддельных сайтов, нацеленных на пользователей из России, Казахстана, Польши и Болгарии. Через них мошенники распространяют фейковые новости с рекламой несуществующих инвестиционных ИИ-платформ. Цель схемы – убедить жертву сделать первый перевод, обещая быстрый заработок.