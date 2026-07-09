Часть Запорожской и Херсонской областей оказались без электричества из-за атак ВСУ

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В результате ударов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях значительная часть населения осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

Удары были нанесены по важнейшим объектам энергетической инфраструктуры. БПЛА продолжают проявлять активность над поврежденными территориями.

Сроки восстановления электроснабжения будут зависеть от текущей оперативной обстановки и обеспечения безопасности проведения аварийно-восстановительных работ на местах.

Ранее перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества в жилые дома.