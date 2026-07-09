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09 июля, 20:56

Город

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и шквалистого ветра. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в MAX.

Согласно прогнозу синоптиков, с 10 по 12 июля в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

В связи с этим на круглосуточном дежурстве уже находятся аварийно-восстановительные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Одновременно с этим идут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

Кроме того, специалисты принимают меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, а также строительных площадок. Электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

"Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, причиной непогоды станет активный антициклон. Более того, синоптики не исключили появления в городе смерча. Природное явление может возникнуть из-за холодного фронта, который разделит Московский регион на разные воздушные массы.

В связи с этим в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение останется актуальным до вечера пятницы, 10-го числа.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 10 июля

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