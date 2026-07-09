Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Чехии

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В Чехии произошло умеренное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5, сообщили в пресс-службе Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).

Сейсмическое событие было зарегистрировано в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 по Москве. – Прим. ред.). Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее подземные толчки в 3,6 балла были зафиксированы в акватории Черного моря в 18 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 5 километров. Интенсивность землетрясения оценили в 2 балла по шкале Рихтера.

До этого землетрясение произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Сначала магнитуда составляла 5,8, однако позднее сейсмологи скорректировали на 6,1. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.