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09 июля, 21:21

Происшествия

Тело подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге нашли с признаками суицида

Фото: МАХ/"Следком"

Тело одного из подозреваемых в тройном убийстве в частном доме в Таганроге обнаружили с признаками суицида. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тело нашли в лесополосе на территории Неклиновского района.

Ночью 9 июля в домовладении на улице 1-й Котельной были найдены тела двух женщин и мужчины 60, 64 и 86 лет. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Позже в СК сообщили, что установили личность преступника. Он, по предварительной информации, покинул место происшествия на машине. Спустя некоторое время правоохранители в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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