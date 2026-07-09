09 июля, 23:15Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву вечером в четверг, 9 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на столицу была зафиксирована в дневное время 9 июля. К данному моменту было ликвидировано 8 дронов, следовавших в направлении Москвы.
На фоне отражения налета в зоне аэропорта Внуково действовали временные ограничения полетов – прием и выпуск воздушных судов осуществлялись исключительно при согласовании с компетентными органами. Позднее воздушное пространство было открыто в обычном режиме.