Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3 889 человек

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Количество погибших в результате разрушительного двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле увеличилось до 3 889 человек. Соответствующую сводку правительства обнародовал спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Согласно документу, число жертв выросло на 204 человека по сравнению с предыдущим отчетом. При этом количество спасенных остается неизменным уже пять дней и составляет 6 462 человека. Пострадавшими числятся 16 740 граждан.

Власти также сообщают, что без жилья остались 17 907 человек. В стране развернуто 89 пунктов временного размещения, где в настоящее время находятся 16 891 человек. Медицинская помощь была оказана 28 836 пострадавшим, помощь от государства получили 86 794 семьи.

При этом сейсмическая активность в регионе продолжается: после основных толчков было зафиксировано уже 1 142 афтершока. В масштабной ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы свыше 30 тысяч сотрудников экстренных служб, почти 30 тысяч добровольцев и 3 931 иностранный спасатель.

В июне в стране с разницей меньше минуты произошли два мощных землетрясения – магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки докатились до столицы Каракаса и других районов, вызвав массовые разрушения домов и инфраструктуры.