Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово ввел особый порядок приема и отправки воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, необходимых для обеспечения безопасности полетов.

Все рейсы выполняются только по согласованию с ответственными органами. В связи с этим в расписании возможны корректировки.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальный статус вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта.

Ранее Минтранс РФ допустил изменения в расписании авиарейсов из-за погодных условий в Москве. В городе ожидаются сильные дожди, ливни, местами грозы и шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.