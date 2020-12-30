13:41
Фото: https://twitter.com/AlArabiya
Несколько взрывов прогремело в аэропорту Адена. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Источник сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва стали пять человек.
"Сильный взрыв раздался в зале прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства, есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", – сообщил источник.
Собеседник агентства сообщил, что все министры сейчас находятся во дворце правительства в Адене.
مراسل العربية: الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة #العربية pic.twitter.com/gEa3gaLbjr— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020
Видео: телеканал AlArabiya
На прошлой неделе сообщалось о взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, в результате которого частично обрушилась крыша. В результате происшествия были госпитализированы 10 человек.
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