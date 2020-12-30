Фото: https://twitter.com/AlArabiya

Несколько взрывов прогремело в аэропорту Адена. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Источник сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва стали пять человек.

"Сильный взрыв раздался в зале прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства, есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", – сообщил источник.

Собеседник агентства сообщил, что все министры сейчас находятся во дворце правительства в Адене.

مراسل العربية: الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة #العربية pic.twitter.com/gEa3gaLbjr — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

Видео: телеканал AlArabiya

На прошлой неделе сообщалось о взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, в результате которого частично обрушилась крыша. В результате происшествия были госпитализированы 10 человек.