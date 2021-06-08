Три человека пострадали в Харькове из-за взрыва гранаты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Три человека пострадали в Основянском районе Харькова на Украине после того, как неизвестный бросил гранату. Об этом сообщает полиция области. Злоумышленника уже задержали.

На месте происшествия работают медики, оказывают помощь раненым. Известно, что информация о взрыве поступила от прохожего.

"Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", – говорится в сообщении региональной полиции в Facebook.

Ранее неизвестный бросил гранату из окна автомобиля в Колумбии, пострадали не менее 14 человек.