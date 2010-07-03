Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле посольства РФ в Афинах

Двое неизвестных бросили взрывное устройство в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Греции.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 марта. Двое неизвестных подъехали к будке на мотоцикле, бросили гранату в полицейскую будку и скрылись.
Представитель посольства отметил, что был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал. В настоящий момент правоохранительные органы Греции проводят расследование.
18 февраля представители запрещенной в России "Организации украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, а также разбили окна в отделении дочернего банка Сбербанка.
В ответ в российском посольстве в Вашингтоне призвали США не поддерживать "пещерный национализм" на Украине. Кроме того, Россия обратилась в ОБСЕ с требованием отреагировать на "вопиющее проявление агрессивного национализма".
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