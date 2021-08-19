Полиция проверяет сообщения о бомбе у Библиотеки Конгресса США

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Полиция Вашингтона проверяет сообщение о минировании возле Библиотеки Конгресса США, сообщает агентство Associated Press.

Правоохранительные органы эвакуируют людей. Отмечается, что здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.

Сотрудники полиции сообщили, что офицеры "отреагировали на подозрительную машину возле Библиотеки Конгресса". В настоящий момент правоохранители выясняют, является ли обнаруженный предмет взрывным устройством.

"Идет активное расследование угрозы (взрыва) бомбы. Пожалуйста, продолжайте избегать зоны по периметру Библиотеки Конгресса", – сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Капитолия.

Подробности происшествия не раскрываются.

В январе, незадолго до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, местные издания сообщали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.