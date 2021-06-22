Новости мира: военные США взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

В США взорвали 18-тонную бомбу рядом со своим авианосцем "Джеральд Р. Форд". Военные хотели узнать, выдержит ли судно такой удар. Взрыв произошел примерно в 100 милях от Дейтона-Бич, штат Флорида. Корабль испытания выдержал. Взрыв был такой силы, что в 160 километрах от него зафиксировали землетрясение магнитудой 4. Как ожидается, авианосцу предстоит пережить парочку таких "проверок".

В историческом центре французского Бордо полностью обрушились два трехэтажных здания. Три человека ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В одном из домов проводились ремонтные работы. В чем причина обрушения, пока неизвестно. Проводится расследование.

На западе Франции полиция разогнала вечеринку во время комендантского часа. Тусовка проходила недалеко от города Редон. Пошуметь пришли полторы тысячи человек. Добровольно расходиться они не захотели, начали бросать в правоохранителей булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями. В итоге ранены пять полицейских. Всего в спецоперации принимали участие около 400 правоохранителей.

В американском штате Колорадо в результате перестрелки погибли два человека. Как сообщает местный телеканал, стрелявший открыл огонь по полицейским. Он застрелил сотрудника полиции и еще одного человека. На место происшествия прибыли другие сотрудники службы. Они ликвидировали нападавшего.

Диалог России с США по визовым проблемам возобновят в ближайшее время. РФ направила американским коллегам серию предложений по договоренностям в Женеве. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Россиянам весной ограничили выдачу недипломатических виз. Ранее на саммите в Женеве президенты России и США договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.