Принц Гарри признал злоупотребление наркотиками и алкоголем

Фото: Peter Nicholls/Pool Photo via AP

Принц Гарри признал факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день, сообщает "Газета.ру".

Герцог Сассекский рассказал, что был вынужден злоупотреблять наркотиками и алкоголем, чтобы облегчить боль из-за утраты своей матери – принцессы Дианы. По его словам, ему никогда не давали ни времени, ни места, чтобы по-настоящему оплакивать ее смерть. В конечном итоге это заставило его начать пить и принимать наркотики, чтобы заглушить давнюю боль.

Принц Гарри добавил, что старался меньше обращать внимание на свои переживания и держаться на протяжении недели, чтобы затем выпить огромное количество алкоголя за день.

Когда Гарри было 17 лет, его отец принц Чарльз поместил его в реабилитационный центр за то, что поймал сына на употреблении марихуаны.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских полномочий и заявили, что собираются обеспечить себе финансовую независимость, что позволило Гарри заключить несколько прибыльных сделок.

В настоящее время они проживают в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына.