Популярность принца Гарри и Меган Маркл упала до рекордно низкого уровня

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Популярность принца Гарри и его супруги Меган Маркл среди британцев опустилась до рекордно низкого уровня после интервью, которое пара дала американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологической компании YouGov.

Почти половина опрошенных (48 процентов) заявили, что отрицательно относятся к принцу Гарри. 45 процентов же признались в симпатии к паре. Сейчас рейтинг принца снизился на 15%, побив антирекорд среди королевской семьи.

Однако Маркл вызывает у британцев еще большую неприязнь. Лишь трое из десяти респондентов сообщили, что относятся к ней положительно, в то время как 58% опрошенных сообщили об отрицательном отношении к бывшей актрисе.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет большинство относится к принцу Гарри и Меган Маркл положительно, а поколение старше 60 лет их подавляющим образом осуждает.

Ранее принц Уильям прокомментировал интервью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в британской королевской семье есть расизм.