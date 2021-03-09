Принц Чарльз отказался комментировать интервью его сына Гарри

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Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался от комментариев по поводу интервью его сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает "Газета.ру".

Местные сотрудники СМИ заметили Чарльза в центре вакцинации в Лондоне. Когда принц выходил из здания, журналисты спросили его мнение об интервью Гарри и Меган, однако ответа не последовало.

Букингемский дворец же в ответ на интервью Меган Маркл сообщил, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке. В заявлении также говорилось, что королевская семья сожалеет, что для Гарри и Маркл последние годы были непростыми.

В воскресенье, 7 марта, в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Тогда они сообщили о планах работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми".

