Информация о бомбе в аэропорту Домодедово оказалась ложной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сообщение о минировании аэропорта Домодедово оказалось ложным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источника в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, проверка в воздушной гавани была завершена.

"Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были", – подчеркнул источник.

Ранее в оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово. Уточнялось, что сообщение было получено от неизвестного.

На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. При этом аэропорт функционировал в штатном режиме.