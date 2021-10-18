Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой. Речь идет о здании на проспекте Солидарности.

В вузе рассказали, что в воскресенье вечером, 17 октября, на центральный пост охраны поступил звонок от неизвестного, который и сообщил данную информацию.

"Звонивший сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие СПбГУ по адресу: пр. Солидарности, д. 27 человека с гранатой", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

После этого на место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции проводят поэтажный осмотр здания.

Ранее сообщалось, что в 10 вузов Москвы поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов. Во многих из них провели эвакуацию.

В частности, людей вывели из корпуса МГОУ на улице Фридриха Энгельса, НИУ МГСУ в подмосковных Мытищах и на Спартаковской улице в столице, а также из РГУ имени Косыгина.

До этого эвакуацию провели в Российском государственном аграрном университете в Москве. Причиной вывода людей из всех общежитий и корпусов вуза стало сообщение о "минировании" зданий. В результате экстренных мероприятий было эвакуировано около 12,5 тысячи человек.