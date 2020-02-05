Неизвестные "заминировали" все столичные вузы

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Все московские вузы, включая МГУ, получили сообщения о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В настоящее время проводятся проверки. Ранее эвакуацию провели в Кунцевском, Савеловском, Щербинском, Останкинском и Чертановском районных судах.

Очередная волна минирований идет с конца прошлого года. Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в судах, торговых центрах, на станциях метро и вокзалах, в школах и детсадах.

Из-за рассылок в России заблокировали сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс – Startmail.com, сейчас его также заблокировали.