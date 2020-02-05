Пять судов получили анонимные сообщения о "минировании"

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Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в пять столичных судов, сообщает ТАСС.

Эвакуацию проводят в Кунцевском, Савеловском, Щербинском, Останкинском и Чертановском районных судах.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.