Неизвестный сообщил о "минировании" борта Владивосток – Москва

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту Boeing 777, выполняющего рейс из Владивостока в Москву. Об этом со ссылкой на министерство ГО и ЧС Приморского края сообщает ТАСС.

Уточняется, что лайнер находится в воздухе. На борту самолета – более 400 человек, включая 40 детей.

"Сегодня <...> поступило анонимное сообщение. <...> Информация доведена до всех заинтересованных служб", – говорится в сообщении.

В министерстве ГО и ЧС региона подчеркнули, что сразу же после посадки борта в Москве будет проведена проверка.

В конце декабря 2021 года неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Здания на наличие взрывных устройств проверили кинологи. Все четыре авиаузла работали в штатном режиме.

За несколько дней до этого неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево. Анонимное сообщение было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий авиаузла не проводилась.