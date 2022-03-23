Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию метро "Китай-город" в Москве проверяют после сообщения о "минировании". Об угрозе взрыва в столичной подземке сообщили неизвестные, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на станции столичного метрополитена "Китай-город". На месте работают оперативные службы", – рассказал собеседник агентства.

21 марта неизвестные сообщили о "минировании" здания Ярославского вокзала в Москве. На место оперативно выехали кинологи. Отмечалось, что на работе вокзала инцидент не сказался.

До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре. В ходе обследования здания и близлежащей территории не было обнаружено никаких взрывных устройств.

