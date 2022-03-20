Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской башни

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне поступило в правоохранительные органы 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что на место выехали специалисты. В ходе проверки здания взрывных устройств они не обнаружили.

"Прошла проверка, взрывоопасных предметов не найдено", – сказал он.

Он также добавил, что персонал здания не эвакуировали, а на работу телебашни инцидент не повлиял.

На днях в Эрмитаже прошла эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании". После этого в музее прошла проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.

