В Шереметьево при падении перегородки между терминалами пострадал мужчина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столичном аэропорту Шереметьево при падении перегородки между терминалами пострадал мужчина. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Произошло падение временной гипсокартонной перегородки, которая отделяла переход из строящейся железнодорожной станции в пешеходную галерею между терминалами аэропорта. В результате происшествия пострадал проходивший мимо мужчина", – рассказала она.

Короткова отметила, что пострадавший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Проверку по факту инцидента проводит Северная транспортная прокуратура. Надзорному органу предстоит дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства по технике безопасности при производстве строительных работ.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек. Отмечалось, что досмотр бортов будет проведен на месте прибытия. На работу аэропорта сообщение не повлияло.