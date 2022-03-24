В Шереметьево при падении перегородки между терминалами пострадал мужчина

24 марта, 22:51
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столичном аэропорту Шереметьево при падении перегородки между терминалами пострадал мужчина. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
"Произошло падение временной гипсокартонной перегородки, которая отделяла переход из строящейся железнодорожной станции в пешеходную галерею между терминалами аэропорта. В результате происшествия пострадал проходивший мимо мужчина", – рассказала она.
Короткова отметила, что пострадавший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
Проверку по факту инцидента проводит Северная транспортная прокуратура. Надзорному органу предстоит дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства по технике безопасности при производстве строительных работ.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек. Отмечалось, что досмотр бортов будет проведен на месте прибытия. На работу аэропорта сообщение не повлияло.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: