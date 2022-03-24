На Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановлено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановлено движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"От "Серпуховской" до "Боровицкой" временно нет движения поездов из-за человека на путях", – уточняется в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться поездами Серпуховско-Тимирязевской линии, следующими на юг, а также Кольцевой линией и наземным транспортом. Специалисты прилагают все усилия для восстановления движения на участке.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится в последние выходные марта.

Корректировки обусловлены подготовкой к запуску системы автоматического управления движением поездов на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево, а также к открытию в апреле новой железнодорожной ветки между Южным и Северным терминалами аэропорта.