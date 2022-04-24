Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на западе Москвы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, в жилом доме по адресу: Кутузовский проспект, дом 26, корпус 1 произошел пожар. В подъезде наблюдалось сильное задымление.
Как уточнили в пресс-службе МЧС Москвы, один человек погиб, эвакуация жильцов из других квартир не проводилась.
Ранее сообщалось, что на улице Международной в жилом доме произошел пожар. В результате удалось спасти 7 человек, в том числе одного ребенка. Всех спасенных из огня передали медикам.
До этого пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы, выпрыгивая из окон. Всего жертвами пожара стали 11 человек.
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