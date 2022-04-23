Число жертв при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 11

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Число жертв при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек", – отмечается в сообщении.

По информации представителей экстренных служб, работы на месте ЧП в настоящее время продолжаются.

Пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже, после чего огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на другие этажи.

В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы, выпрыгивая из окон.

По одной из версий, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Также в числе возможных причин рассматривают короткое замыкание.

Проверку по факту инцидента начала военная прокуратура. Надзорному ведомству предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.