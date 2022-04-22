Власти Тверской области подтвердили полную ликвидацию пожара в оборонном НИИ

10:58
Фото: ТАСС/Алиса Довыденко
Власти Тверской области подтвердили ликвидацию пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона передает ТАСС.
"22 апреля в 07:33 зафиксирована ликвидация пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери", – сообщили в ведомстве.
Пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже, после чего огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на другие этажи.
В результате пожара шесть человек погибли. В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы, выпрыгивая из окон.
По одной из версий, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Также в числе возможных причин рассматривают короткое замыкание.
Проверку по факту инцидента начала военная прокуратура. Надзорному ведомству предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.
Пожар в оборонном НИИ в Твери локализован на площади 2,5 тыс квадратных метров
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