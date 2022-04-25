В МЧС рассказали подробности пожара на нефтебазе в Брянске

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В результате пожара на нефтебазе в Брянске никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Спасатели не планируют эвакуацию населения из района, где горит нефтебаза.

В ГУ МЧС рассказали, что к месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар произошел на АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте. Пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам. Кроме того, специалисты не зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в Брянске.

О пожаре на нефтебазе в Брянске стало известно в ночь на понедельник, 25 апреля. На территории объекта загорелись резервуары.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Причиной стал авиаудар ВС Украины. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

