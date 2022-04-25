В МЧС рассказали подробности пожара на нефтебазе в Брянске

08:40
Фото: телеграм-канал "Мобильный репортер"
В результате пожара на нефтебазе в Брянске никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Спасатели не планируют эвакуацию населения из района, где горит нефтебаза.
В ГУ МЧС рассказали, что к месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар произошел на АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте. Пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам. Кроме того, специалисты не зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в Брянске.
О пожаре на нефтебазе в Брянске стало известно в ночь на понедельник, 25 апреля. На территории объекта загорелись резервуары.
Ранее пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Причиной стал авиаудар ВС Украины. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
В Брянске произошел пожар на территории нефтебазы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: