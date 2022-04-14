Рабочий погиб при обрушении перекрытия в здании в центре Москвы

09:31
Фото: телеграм-кананал "Прокуратура Москвы"
Один рабочий погиб и еще один пострадал в результате обрушения перекрытия в здании в Бригадирском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, обрушение произошло 14 апреля приблизительно в 05:00, однако спасателям удалось извлечь тело из-под плиты лишь спустя несколько часов.
В столичной прокуратуре уточнили, что погиб мужчина 1991 года рождения, а пострадавший 1998 года рождения был госпитализирован.
"Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как указано в открытых источниках, в доме 14 по Бригадирскому переулку 1903 года постройки располагается научно-образовательный медико-технологический центр МГТУ имени Баумана.
Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия несколько человек погибли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: