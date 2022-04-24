Один человек погиб при пожаре в доме на Новинском бульваре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в двух квартирах жилого дома на Новинском бульваре в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным столичного МЧС, возгорание произошло на первом этаже дома 18Б. С первых четырех этажей были спасены 15 человек, в том числе ребенок. Данные по площади пожара и количеству пострадавших в результате него уточняются.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано на площади 25 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома на Кутузовском проспекте. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Как уточнили в пресс-службе МЧС Москвы, один человек погиб, эвакуация жильцов из других квартир не проводилась.

