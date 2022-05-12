Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом прокуратура Москвы сообщила в своем телеграм-канале.

"Двое мужчин погибли в результате пожара в квартире жилого дома на улице Ташкентской. На месте находится исполняющий обязанности заместителя Кузьминского межрайонного прокурора Левон Василян", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

Ранее пожарным удалось спасти девять человек, в том числе двоих детей, в ходе ликвидации возгорания в квартире многоэтажки в Гольянове.

Инцидент произошел на Амурской улице. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, он был оперативно потушен.

