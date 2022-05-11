Девять человек спасены при тушении пожара в квартире на востоке Москвы

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Пожарные спасли девять человек, в том числе двоих детей, в ходе ликвидации возгорания в квартире многоэтажки в Гольянове. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в 17-этажном жилом здании на Алтайской улице. По данным МЧС, в одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели.

"В 19:29 пожар был локализован. В ходе ликвидации пожара с вышележащих этажей было спасено девять человек, из них два ребенка", – говорится в сообщении.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в 19:32. Его площадь составила 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на рынке "Викалина" утром в пятницу, 6 мая. Сообщалось, что огонь охватил три вещевых ангара на площади 1 900 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.