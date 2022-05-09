Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома по адресу: улица Кременчугская, дом 34, корпус 2 в районе Фили-Давыдково. Об этом Агентству "Москва" сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже и частично на кровле здания. Уточняется, что открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В результате спасены пять человек, один из них погиб.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на рынке "Викалина" утром в пятницу, 6 мая. Сообщалось, что огонь охватил три вещевых ангара на площади 1 900 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

С территории эвакуировали 520 человек. При пожаре пострадала женщина, ее доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

